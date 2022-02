Materie prime ed energia: la globalizzazione sta cambiando pelle (Di domenica 13 febbraio 2022) Da qualche mese il pubblico e i lavoratori occidentali sono stati costretti a confrontarsi con un notevole aumento dei prezzi dei prodotti al dettaglio, o con la scarsità di alcuni materiali che ha provocato un allungamento dei tempi di produzione (come ad esempio le automobili). Per la prima volta da molto tempo, abbiamo sentito parlare di «interruzioni della produzione» per mancanza di Materie prime e semilavorati o per il costo dell’energia troppo alto. Ma cosa sta succedendo? Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di febbraio 2022 Materie prime, senza confini = senza risorse È piuttosto complesso da descrivere, dal momento che si tratta di eventi molto diversi tra loro che, intersecandosi, hanno generato questa sorta di «tempesta perfetta»; una tempesta che ora rischia di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 13 febbraio 2022) Da qualche mese il pubblico e i lavoratori occidentali sono stati costretti a confrontarsi con un notevole aumento dei prezzi dei prodotti al dettaglio, o con la scarsità di alcuni materiali che ha provocato un allungamento dei tempi di produzione (come ad esempio le automobili). Per la prima volta da molto tempo, abbiamo sentito parlare di «interruzioni della produzione» per mancanza die semilavorati o per il costo dell’troppo alto. Ma cosa sta succedendo? Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di febbraio 2022, senza confini = senza risorse È piuttosto complesso da descrivere, dal momento che si tratta di eventi molto diversi tra loro che, intersecandosi, hanno generato questa sorta di «tempesta perfetta»; una tempesta che ora rischia di ...

