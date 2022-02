Martin Luther King VS FBI, il trailer del docufilm di Sam Pollard al cinema solo il 14, 15 e 16 febbraio (Di domenica 13 febbraio 2022) In concomitanza con il Black History Month, arriva nelle sale italiane solo il 14, 15 e 16 febbraio Martin Luther King VS FBI, il docufilm di Sam Pollard che svela i retroscena dell’ossessivo controllo dell’FBI nei confronti di Martin Luther King: ecco il trailer Lunedì 14, martedì 15 e mercoledì 16 febbraio arriva nelle sale italiane con Wanted cinema e il patrocinio di Amnesty International Italia Martin Luther King VS FBI, il docu-film che rivela per la prima volta i retroscena dell’ossessivo controllo dell’FBI nei confronti di Martin Luther King, grazie a nuovi ... Leggi su spettacolo.eu (Di domenica 13 febbraio 2022) In concomitanza con il Black History Month, arriva nelle sale italianeil 14, 15 e 16VS FBI, ildi Samche svela i retroscena dell’ossessivo controllo dell’FBI nei confronti di: ecco ilLunedì 14, martedì 15 e mercoledì 16arriva nelle sale italiane con Wantede il patrocinio di Amnesty International ItaliaVS FBI, il docu-film che rivela per la prima volta i retroscena dell’ossessivo controllo dell’FBI nei confronti di, grazie a nuovi ...

Advertising

amnestyitalia : #AmnestyConsiglia “Martin Luther King VS FBI” distribuito da @WantedCinema con il nostro patrocinio. Un documentari… - zairah89 : RT @CasaLettori: Prima o poi arriva l'ora in cui bisogna prendere una posizione che non è né sicura, né conveniente, né popolare; ma bi… - franz_332 : RT @CasaLettori: Prima o poi arriva l'ora in cui bisogna prendere una posizione che non è né sicura, né conveniente, né popolare; ma bi… - zuccaro_sonia : RT @CasaLettori: Prima o poi arriva l'ora in cui bisogna prendere una posizione che non è né sicura, né conveniente, né popolare; ma bi… - seria_paolo : RT @CasaLettori: Prima o poi arriva l'ora in cui bisogna prendere una posizione che non è né sicura, né conveniente, né popolare; ma bi… -