Mara Venier lo fa a ritmo di musica a casa di Matano | “Anche da me…?” – VIDEO

(Di domenica 13 febbraio 2022) Cosa ci fa la conduttrice veneta adel volto de La Vita in Diretta?sorprende i suoi fan con unesclusivo in compagnia di Alberto.… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

michele_bravi : Appuntamento domani su Rai 1 insieme a Mara Venier. #DomenicaIn - trash_italiano : MARA VENIER CHE FA LA FOTO A SABRINA FERILLI E AL FIGLIO DI AMADEUS MA COSA STIAMO GUARDANDO #Sanremo2022 - trash_italiano : Qui ad aspettare il selfie che Mara lineetta Venier si farà con Mahmood e Blanco per benedirci su Instagram. #Sanremo2022 #DomenicaIn - GioiaRemoli : VIVO PER MICHELE BRAVI CHE INTERVISTA MARA VENIER #DomenicaIn - gabrieledimarzo : RT @michele_bravi: Appuntamento domani su Rai 1 insieme a Mara Venier. #DomenicaIn -

Ultime Notizie dalla rete : Mara Venier

DonnaPOP

Dainvece è emersa un'altra verità. A gettare l'amo ci ha pensato la padrona di casa, che ha avuto ospiti le due cantanti di 'Chimica'. ' Ma è vero che litigavate tantissimo? ...Donatella Rettore e Ditonellapiaga a Domenica In dopo Sanremo Donatella Rettore e Ditonellapiaga, reduci dall'esperienza al Festival di Sanremo 2022 , sono oggi pomeriggio ospiti dia ...Quest’ultimo si è concesso un’intervista a cuore aperto di fronte alla sua amica Mara Venier, che è stata felicissima di averlo come ospite. Peccato che lo abbia accolto con la maglia regalatagli da ...E visto che San Valentino è alle porte, Mara Venier gli chiede come passerà la giornata degli innamorati, e lui spiega: "San Valentino lo passerò con i miei amici, anche questa è una forma di amore".