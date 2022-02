Manchester United | avventura già finita per Ronaldo | due destinazioni possibili

(Di domenica 13 febbraio 2022) La secondaaldi Cristianosarebbe già giunta al capolinea. Ecco dove potrebbe finire Tra Cristianoe ilsarebbe una storia ormaidopo solo una stagione. Il portoghese non sta vivendo la miglior annata della sua carriera e gli scarsi risultati raggiunti fin qui dalla sua squadra lo starebbero spingendo lontano dall’Inghilterra. Secondo quanto riporta la stampa britannica, per lui la soluzione più probabile per il futuro potrebbe essere il PSG, dove, anche se a fine carriera, avrebbe finalmente l’occasione di giocare con il grande rivale Messi. Da scartare, invece, il Barcellona, visto il passato madrileno dell’ex Juve. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo Tahith Chong fa nuovamente ritorno al Birmingham. L'ala destra olandese, classe '99, aveva visto interrompersi il suo prestito dala causa di un infortunio all'inguine che lo aveva costretto all'intervento chirurgico. Ora con una nota congiunta dei due club, è stato annunciato il suo ritorno ai Blues attualmente ...Commenta per primo Secondo quanto riportato dal Mirror ilsi starebbe rassegnando a perdere Paul Pogba, per la seconda volta a parametro zero . Difficile un ritorno alla Juventus per via di un ingaggio di 18 milioni che, però, non spaventa ...Tra Cristiano Ronaldo e il Manchester United sarebbe già finita dopo solo una stagione. Dove potrebbe andare l’ex Juve in estate Tra Cristiano Ronaldo e il Manchester United sarebbe una storia ormai ...Così l'ex Manchester United a Sport 890: "L'idea è quella di divertirmi con i miei amici. Non gioco dalla mia partita d'addio". L'Old Boys è un'istituzione che ha più di 100 anni di storia e che ...