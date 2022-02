Mafia | arrestato il medico-boss Guttadauro | fu coinvolto nell’inchiesta su Cuffaro È fratello del cognato di Messina Denaro

(Di domenica 13 febbraio 2022) Torna agli arresti Giuseppe, detto “il dottore”, già primario dell’ospedale Civico di Palermo,in passatosulle talpe alla Dda in cui fu indagato – e infine condannato per favoreggiamento alla– l’ex presidente della Regione Totòè statodai carabinieri del Ros insieme al figlio Mario Carlo. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal gip del Tribunale di Palermo. Pesenior sono stati disposti i domiciliari, mentre in carcere è finito il figlio Mario Carlo: entrambi sono accusati di associazione di tipo mafioso. Ai due viene contestata l’appartenenza alla famiglia di Cosa nostra di Palermo-Roccella (inserita nel mandamento di Brancaccio-Ciaculli) e l’intervento ...

TelevideoRai101 : Mafia, arrestato ex primario ospedale - ViteAnto : RT @PalermoPost1: Mafia. Arrestato Giuseppe Guttadauro detto il Dottore - telodogratis : VIDEO| Mafia, colpo alla famiglia Palermo-Roccella: arrestato Giuseppe Guttadauro e il figlio Mario Carlo - ilmessaggeroit : Mafia, arrestato l'ex primario di #palermo #giuseppe guttadauro e il figlio - GDS_it : Chi è Giuseppe #Guttadauro il 'dottore', arrestato dieci anni dopo la sua scarcerazione. Chirurgo al Civico di Pale… -

... il più anziano dei due - ex medico all'Ospedale civico di Palermo fratello di Filippo Guttadauro, cognato del superlatitante Matteo Messina Denaro - era statol'ultima volta nel maggio del ...I carabinieri del Ros hannoa Palermo Giuseppe Guttadauro, detto 'il dottore', già primario dell'ospedale Civico di Palermo, coinvolto in passato nell'inchiesta sulle talpe alla Dda in cui fu indagato l'ex presidente ...I carabinieri del Ros hanno arrestato a Palermo Giuseppe Guttadauro, detto "il dottore", già primario dell'ospedale Civico di Palermo, coinvolto in passato nell'inchiesta sulle talpe alla Dda in cui ...Finiscono agli arresti Giuseppe Guttadauro e il figlio Mario Carlo, ritenuti appartenenti alla famiglia di Cosa nostra di Palermo-Roccella, inserita nel mandamento di Brancaccio-Ciaculli. I ...