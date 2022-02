Mafia | arrestati il medico Giuseppe Guttadauro e il figlio | le intercettazioni dei carabinieri

(Di domenica 13 febbraio 2022) Idel Ros hanno arrestato a Palermo, detto "il dottore", gia' primario dell'ospedale Civico di Palermo - finito in carcere 22 anni fa, esponente di spicco di Cosa ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Mafia, arrestati il medico Giuseppe Guttadauro e il figlio. L'ex primario del Civico di Palermo, esponente di Cosa… - RaiNews : Mafia: a Palermo arrestato il medico Guttadauro, fermato anche il figlio. - siciliafeed : Mafia: arrestati il medico Giuseppe Guttadauro e il figlio - SalvatoreMaior3 : RT @Agenzia_Ansa: Mafia, arrestati il medico Giuseppe Guttadauro e il figlio. L'ex primario del Civico di Palermo, esponente di Cosa nostra… - Viv_Palermo : Mafia, droga e i lavori di Brancaccio: arrestati i Guttadauro -

Ultime Notizie dalla rete : Mafia arrestati

I carabinieri del Ros hanno arrestato a Palermo Giuseppe Guttadauro, detto "il dottore", gia' primario dell'ospedale Civico di Palermo - finito in carcere 22 anni fa, esponente di spicco di Cosa ...I carabinieri del Ros li hannoin seguito a indagini coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia del capoluogo siciliano: il piu' anziano dei due - ex medico all'Ospedale civico di ...I carabinieri del Ros hanno arrestato a Palermo Giuseppe Guttadauro, detto "il dottore", gia' primario dell'ospedale Civico di Palermo - finito in carcere 22 anni fa, esponente di spicco di Cosa ...Lezioni di mafia da padre a figlio. E’ quanto emerge nelle intercettazioni nell’operazione dei carabinieri con la quale sono stati arrestati Giuseppe e Mario Carlo Guttadauro. Il padre gli diceva al ...