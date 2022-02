“Ma stai bene?”. C’è posta per te, pubblico infuriato per la storia di Chiara e Simone (Di domenica 13 febbraio 2022) Una storia curiosa, ma di certo molto sincera, quella di C’è posta per te raccontata da Chiara e Simone. I due, sposati, hanno due figli e una situazione privata molto… strana. Come ha raccontato lui stesso, l’ha tradita più di una volta. Nel 2019: quando la moglie se ne è accorta lo ha cacciato di casa per due mesi per poi perdonarlo e riaccoglierlo tra le mura domestiche. A fine 2021, Simone ci è ricascato, vedendosi con una donna per quattro volte anche se dice di non esserci andati a letto. Tuttavia Chiara lo ha smascherato di nuovo, mandandolo fuori di casa definitivamente. A questo punto Simone si gioca il tutto per tutto con la carta C’è posta per te. “Ciao ‘amo’, so che non te lo saresti mai aspettata di trovarmi qua – esordisce ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 13 febbraio 2022) Unacuriosa, ma di certo molto sincera, quella di C’èper te raccontata da. I due, sposati, hanno due figli e una situazione privata molto… strana. Come ha raccontato lui stesso, l’ha tradita più di una volta. Nel 2019: quando la moglie se ne è accorta lo ha cacciato di casa per due mesi per poi perdonarlo e riaccoglierlo tra le mura domestiche. A fine 2021,ci è ricascato, vedendosi con una donna per quattro volte anche se dice di non esserci andati a letto. Tuttavialo ha smascherato di nuovo, mandandolo fuori di casa definitivamente. A questo puntosi gioca il tutto per tutto con la carta C’èper te. “Ciao ‘amo’, so che non te lo saresti mai aspettata di trovarmi qua – esordisce ...

Advertising

Sara04400782 : RT @Libellula_Lilly: Brutta quella sensazione di quando ti dicono: - ciao come stai? - bene grazie! Invece sei un vortice dentro te, perché… - Paola2007869509 : @giuliast4bile Bene grazie.E tu piccolina come stai? - c_h_i_c_ca : @MrtnG02 Chri sappiamo tutti quanto stai male in questo momento che vedi il buio ma devi cercare di stare più tranq… - Sonounninja : RT @Heavenisaplace7: #jerù Gherardo: 'NO' Barù: 'e invece sì' Fedrigo: 'no, stai fermo, non guardarla, non pensarla. beh, magari al ballo… - adent_69 : RT @EricaPulito: Poi una mattina, ti svegli e ti stai bene così. Imperfetta, imprecisa, inadeguata, sgualcita, unica. -