M5S, Crimi “Conte non sapeva del regolamento che ci salva” (Di domenica 13 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Neanche mi ricordo di tutti i regolamenti che abbiamo approvato nel M5S, ne facevamo tanti…”. Lo ha detto, in un'intervista al quotidiano Repubblica, Vito Crimi, ex viceministro dell'Interno e capo politico ad interim del Movimento Cinque Stelle. “Quel regolamento era noto a tanti attivisti” racconta Crimi. Conte lo conosceva? “No, non glielo avevo detto. Era una prassi talmente consolidata, che lo davamo tutti un pò per scontato. Mi sono dimenticato di farlo presente a Giuseppe, mi sembrava superfluo”. Ai magistrati la “prassi” non è bastata. Serve una carta. Per questo Conte, chiedendo la revoca della sospensione, ha allegato il regolamento del 2018. “Si è scatenata una caccia alle streghe su questo documento, mi pare tanto rumore per nulla”. Ma è il documento ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 13 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Neanche mi ricordo di tutti i regolamenti che abbiamo approvato nel M5S, ne facevamo tanti…”. Lo ha detto, in un'intervista al quotidiano Repubblica, Vito, ex viceministro dell'Interno e capo politico ad interim del Movimento Cinque Stelle. “Quelera noto a tanti attivisti” raccontalo conosceva? “No, non glielo avevo detto. Era una prassi talmente consolidata, che lo davamo tutti un pò per scontato. Mi sono dimenticato di farlo presente a Giuseppe, mi sembrava superfluo”. Ai magistrati la “prassi” non è bastata. Serve una carta. Per questo, chiedendo la revoca della sospensione, ha allegato ildel 2018. “Si è scatenata una caccia alle streghe su questo documento, mi pare tanto rumore per nulla”. Ma è il documento ...

