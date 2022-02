“Luci spente” è il nuovo singolo di CHERIF (Di lunedì 14 febbraio 2022) Disponibile in radio e in digitale “Luci spente” il nuovo singolo di CHERIF che come i due suoi precedenti è pubblicato da Daco Crew, nota per aver prodotto le sigle di Emigratis per Pio e Amedeo. Questo brano racconta di un amore timido a sbocciare, lontani ognuno nella propria città, è capitato a molti, ci avvicinavamo con videochiamate fino al mattino a “Luci spente” nelle coperte dei nostri letti, con il rimpianto di tutte le parole non dette in quei momenti. “Per questo nuovo brano – afferma CHERIF – volevamo, con la produzione, raccontare questa mia esperienza personale da condividere perché sono convinto che molti come me hanno vissuto degli amori difficili da sostenere, degli amori timidi e mai sbocciati. Se così fosse ... Leggi su cityroma (Di lunedì 14 febbraio 2022) Disponibile in radio e in digitale “” ildiche come i due suoi precedenti è pubblicato da Daco Crew, nota per aver prodotto le sigle di Emigratis per Pio e Amedeo. Questo brano racconta di un amore timido a sbocciare, lontani ognuno nella propria città, è capitato a molti, ci avvicinavamo con videochiamate fino al mattino a “” nelle coperte dei nostri letti, con il rimpianto di tutte le parole non dette in quei momenti. “Per questobrano – afferma– volevamo, con la produzione, raccontare questa mia esperienza personale da condividere perché sono convinto che molti come me hanno vissuto degli amori difficili da sostenere, degli amori timidi e mai sbocciati. Se così fosse ...

