LIVE – Trento-Taranto 2-0 25-22 | 25-19 | 14-6 | Superlega 2021 2022 volley in DIRETTA

La DIRETTA testuale di Itas Trentino-Gioiella Prisma Taranto, sfida valevole per l'ottava giornata di ritorno del campionato di Superlega 2021/2022 di volley maschile. Gli uomini di Lorenzetti vanno a caccia di un altro successo contro l'ostica formazione di Di Pinto. Chi si aggiudicherà la vittoria? L'appuntamento è per le ore 15.00 di domenica 13 febbraio. Trento – Taranto 2-0 (25-22, 25-19, 14-6)

