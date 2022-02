LIVE Tour de la Provence 2022, tappa di oggi in DIRETTA: inizia la Montagne de Lure (Di domenica 13 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.28 Nicolas Debeaumarche (St Michel-Auber 93) non molla e si riporta su Combaud. 15.27 inizia l’ultima salita! Romain Combaud rimane da solo in testa, ma ha meno di un minuto di vantaggio sul gruppo. 15.25 -15 al traguardo, 1’15” di vantaggio per Luke Rowe (Ineos-Grenadiers), Romain Combaud (Team DSM), Nicolas Debeaumarche (St Michel-Auber 93) e Jonathan Couanon (Nice Metropole Cote Dazur). 15.24 In testa sono rimasti in quattro: Alexis Gougeard si è staccato qualche minuto fa, venendo ripreso dal gruppo. 15.21 Fra cinque chilometri inizierà l’ultima salita di giornata. Aspettiamoci azioni da Julian Alaphilippe e Nairo Quintana, e guardiamo con curiosità a Filippo Ganna, che potrà cimentarsi da capitano alla Montagne de Lure, visto che Richard Carapaz si è ... Leggi su oasport (Di domenica 13 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.28 Nicolas Debeaumarche (St Michel-Auber 93) non molla e si riporta su Combaud. 15.27l’ultima salita! Romain Combaud rimane da solo in testa, ma ha meno di un minuto di vantaggio sul gruppo. 15.25 -15 al traguardo, 1’15” di vantaggio per Luke Rowe (Ineos-Grenadiers), Romain Combaud (Team DSM), Nicolas Debeaumarche (St Michel-Auber 93) e Jonathan Couanon (Nice Metropole Cote Dazur). 15.24 In testa sono rimasti in quattro: Alexis Gougeard si è staccato qualche minuto fa, venendo ripreso dal gruppo. 15.21 Fra cinque chilometri inizierà l’ultima salita di giornata. Aspettiamoci azioni da Julian Alaphilippe e Nairo Quintana, e guardiamo con curiosità a Filippo Ganna, che potrà cimentarsi da capitano allade, visto che Richard Carapaz si è ...

