LIVE Tour de la Provence 2022, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo accelera, fuga con più di sei minuti di vantaggio (Di domenica 13 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.35 È la TotalEnergies a tirare il gruppo Ganna. 13.31 Continua la collaborazione tra i cinque fuggitivi, passati i -90 all’arrivo. Ora il margine è di 6’20”. 13.25 Siamo quasi a due ore di gara, ma la corsa si accenderà negli ultimi 13 chilometri. 13.20 Altri 25” mangiati dal gruppo Ganna ai fuggitivi. 13.14 Mancano ancora 100 chilometri al traguardo, c’è ancora tempo per poter forzare il ritmo. 13.10 Il gruppo sta iniziando ad accelerare il passo in discesa. 7’05” ora il margine. 13.07 Intanto caduta in gruppo per due uomini dell’Astana, fortunatamente niente di grave per Gleb Brussenskiy e Samuele Battistella. 13.05 I cinque attaccanti hanno un margine di 7’15” sul gruppo principale. Una bella mossa da ... Leggi su oasport (Di domenica 13 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.35 È la TotalEnergies a tirare ilGanna. 13.31 Continua la collaborazione tra i cinque fuggitivi, passati i -90 all’arrivo. Ora il margine è di 6’20”. 13.25 Siamo quasi a due ore di gara, ma la corsa si accenderà negli ultimi 13 chilometri. 13.20 Altri 25” mangiati dalGanna ai fuggitivi. 13.14 Mancano ancora 100 chilometri al traguardo, c’è ancora tempo per poter forzare il ritmo. 13.10 Ilsta iniziando adre il passo in discesa. 7’05” ora il margine. 13.07 Intanto caduta inper due uomini dell’Astana, fortunatamente niente di grave per Gleb Brussenskiy e Samuele Battistella. 13.05 I cinque attaccanti hanno un margine di 7’15” sulprincipale. Una bella mossa da ...

