LIVE Sci di fondo, Staffetta 4×10 km Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Norvegia-Russia per l’oro, gli azzurri ci provano per il bronzo (Di domenica 13 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.12: Se ne va Chervotkin, in difficoltà la Finlandia, Pellegrino tiene 8.09: Al km 3.3 la Russia aumenta il ritmo, alle spalle di Chervotkin Norvegia, Germania, Italia, Francia, Svezia, Finlandia, Usa, Svizzera. Le altre squadre già staccate 8.07: Al km 2.1 Russia, Germania, Francia, Norvegia, Svezia, Italia 8.03: Al km 1 Russia, Germania, Norvegia, Italia, Repubblica Ceca. Gruppo compatto 8.00: Partita la Staffetta olimpica! 7.59: Tempo da lupi sulla pista cinese. Nevischio, nebbia e 12°. Lavoro durissimo per gli skimen 7.57: La composizione della Staffetta 4×10 maschile che l’Italia schiererà desta curiosità. Stupisce la presenza in prima frazione di ... Leggi su oasport (Di domenica 13 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.12: Se ne va Chervotkin, in difficoltà la Finlandia, Pellegrino tiene 8.09: Al km 3.3 laaumenta il ritmo, alle spalle di Chervotkin, Germania, Italia, Francia, Svezia, Finlandia, Usa, Svizzera. Le altre squadre già staccate 8.07: Al km 2.1, Germania, Francia,, Svezia, Italia 8.03: Al km 1, Germania,, Italia, Repubblica Ceca. Gruppo compatto 8.00: Partita laolimpica! 7.59: Tempo da lupi sulla pista cinese. Nevischio, nebbia e 12°. Lavoro durissimo per gli skimen 7.57: La composizione dellamaschile che l’Italia schiererà desta curiosità. Stupisce la presenza in prima frazione di ...

