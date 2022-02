LIVE Sci alpino, Gigante Olimpiadi in DIRETTA: si parte alle 6.45, De Aliprandini ci crede! (Di domenica 13 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DI PECHINO 2022 LA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE IL VIDEO DELLA PRIMA MANCHE DI DE Aliprandini LUCA DE Aliprandini: “PENSAVO DI AVER PRESO 3 SECONDI” 4.25 Appuntamento alle 6.45 per la seconda manche. Un saluto sportivo e a più tardi. 4.24 La classifica della prima manche del Gigante: Marco Odermatt (Svizzera) Stefan Brennsteiner (Austria) +0.04 Mathieu Faivre (Francia) +0.08 Henrik Kristoffersen (Norvegia) +0.12 Thibaut Favrot (Francia) +0.19 Luca De Aliprandini (Italia) +0.49 Manuel Feller (Austria) +0.74 Zan Kranjec (Slovenia) +0.78 River Radamus (Usa) +0.86 Gino Caviezel (Svizzera) +0.97 4.23 Scivola Vinatzer, aveva 1?18 di ritardo al secondo intermedio. Da segnalare il 13° posto dell’andorrano Joan Verdu a ... Leggi su oasport (Di domenica 13 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DI PECHINO 2022 LA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE IL VIDEO DELLA PRIMA MANCHE DI DELUCA DE: “PENSAVO DI AVER PRESO 3 SECONDI” 4.25 Appuntamento6.45 per la seconda manche. Un saluto sportivo e a più tardi. 4.24 La classifica della prima manche del: Marco Odermatt (Svizzera) Stefan Brennsteiner (Austria) +0.04 Mathieu Faivre (Francia) +0.08 Henrik Kristoffersen (Norvegia) +0.12 Thibaut Favrot (Francia) +0.19 Luca De(Italia) +0.49 Manuel Feller (Austria) +0.74 Zan Kranjec (Slovenia) +0.78 River Radamus (Usa) +0.86 Gino Caviezel (Svizzera) +0.97 4.23 Scivola Vinatzer, aveva 1?18 di ritardo al secondo intermedio. Da segnalare il 13° posto dell’andorrano Joan Verdu a ...

