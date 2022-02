LIVE Sci alpino, Gigante Olimpiadi in DIRETTA: seconda manche posticipata alle 8.00, De Aliprandini ci crede! (Di domenica 13 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DI PECHINO 2022 LA CRONACA DELLA PRIMA manche IL VIDEO DELLA PRIMA manche DI DE Aliprandini LUCA DE Aliprandini: “PENSAVO DI AVER PRESO 3 SECONDI” 6.38 Torneremo ad aggiornarvi fra cinquanta minuti circa a meno di altri avvisi dalla direzione gara. A più tardi! 6.36 Attenzione! Giunge in questo istante la comunicazione che la seconda manche è rinviata alle 8.00 ore italiana! 6.33 In questo momento i gatti delle nevi sono ancora all’opera per ripulire la pista. Continua a nevicare abbondantemente, la visibilità però sembra migliore. 6.30 Tantissime le cadute a cui abbiamo assistito nella prima manche, soprattutto da parte delle seconde e terze linee. Degli 87 ... Leggi su oasport (Di domenica 13 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DI PECHINO 2022 LA CRONACA DELLA PRIMAIL VIDEO DELLA PRIMADI DELUCA DE: “PENSAVO DI AVER PRESO 3 SECONDI” 6.38 Torneremo ad aggiornarvi fra cinquanta minuti circa a meno di altri avvisi dalla direzione gara. A più tardi! 6.36 Attenzione! Giunge in questo istante la comunicazione che laè rinviata8.00 ore italiana! 6.33 In questo momento i gatti delle nevi sono ancora all’opera per ripulire la pista. Continua a nevicare abbondantemente, la visibilità però sembra migliore. 6.30 Tantissime le cadute a cui abbiamo assistito nella prima, soprattutto da parte delle seconde e terze linee. Degli 87 ...

RaiDue : Momenti che restano impressi nella mente! ?? ? Oggi alle 8.00 non perdere lo sci di fondo con la staffetta 4×10 km… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Discesa Olimpiadi 2022 in DIRETTA: seconda prova cancellata Sofia Goggia sfortunata - #alpino… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Gigante Olimpiadi in DIRETTA: Odermatt in testa 6° De Aliprandini a 0.49. Alle 6.45 la seconda manc… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Gigante Olimpiadi in DIRETTA: 6° De Aliprandini a 0.41 dal podio. Alle 6.45 la seconda manche - zazoomblog : LIVE Sci alpino Gigante Olimpiadi 2022 in DIRETTA: 4° De Aliprandini è in lotta per la medaglia - #alpino #Gigante… -