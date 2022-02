LIVE Sci alpino, Gigante Olimpiadi in DIRETTA: rimonta di Kranjec, De Aliprandini esce (Di domenica 13 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DI PECHINO 2022 8.53 Favrot sbaglia a ripetizione e torna sulla terra dopo l’assurda prima manche. E’ 3° a 1?50. Ne mancano solo 4! Ora parte il norvegese Henrik Kristoffersen con 0.66 di vantaggio su un super Kranjec. 8.52 Attenzione a Kranjec. Potrebbe aver firmato il capolavoro della vita. Ora parte il francese Thibaut Favrot, 0.59 da gestire. 8.50 Subito fuori De Aliprandini. E’ partito all’arrembaggio. Si era inclinato troppo, poi ha inforcato in un palo. La sua gara è durata 5 porte. 8.49 Subito fuori Feller. C’è Luca De Aliprandini (-0.29): deve provarci, o la va o la spacca! 8.47 ASSURDO Kranjec! Vola in testa con 1?41 su Radamus. Ha fatto la manche della vita, ora mette pressione a tutti! Potrebbe anche ... Leggi su oasport (Di domenica 13 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DI PECHINO 2022 8.53 Favrot sbaglia a ripetizione e torna sulla terra dopo l’assurda prima manche. E’ 3° a 1?50. Ne mancano solo 4! Ora parte il norvegese Henrik Kristoffersen con 0.66 di vantaggio su un super. 8.52 Attenzione a. Potrebbe aver firmato il capolavoro della vita. Ora parte il francese Thibaut Favrot, 0.59 da gestire. 8.50 Subito fuori De. E’ partito all’arrembaggio. Si era inclinato troppo, poi ha inforcato in un palo. La sua gara è durata 5 porte. 8.49 Subito fuori Feller. C’è Luca De(-0.29): deve provarci, o la va o la spacca! 8.47 ASSURDO! Vola in testa con 1?41 su Radamus. Ha fatto la manche della vita, ora mette pressione a tutti! Potrebbe anche ...

