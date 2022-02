LIVE Sci alpino, Gigante Olimpiadi in DIRETTA: Odermatt oro per 15 centesimi, fuori De Aliprandini, 9° un andorrano! (Di domenica 13 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DI PECHINO 2022 9.10 La classifica finale del Gigante: 1) Marco Odermatt (Svizzera) 2) Zan Kranjec (Slovenia) +0.15 3) Mathieu Faivre (Francia) +1.34 4) River Radamus (Usa) +1.60 5) Thibaut Favrot (Francia) +1.69 5) Alexis Pinturault (Francia) +1.69 7) Gino Caviezel (Svizzera) +1.85 8) Henrik Kristoffersen (Norvegia) +1.90 9) Joan Verdu (Andorra) +1.93 10) Filip Zubcic (Croazia) +2.74 9.07 Incredibile 9° posto per l’andorrano Joan Verdu, autore addirittura del terzo tempo nella seconda manche alle spalle di Kranjec e Odermatt. Ha sciato davvero bene, può fare strada. Miglior risultato della storia per Andorra alle Olimpiadi nello sci alpino. 9.05 Odermatt ha realizzato un capolavoro. Kranjec ha ... Leggi su oasport (Di domenica 13 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DI PECHINO 2022 9.10 La classifica finale del: 1) Marco(Svizzera) 2) Zan Kranjec (Slovenia) +0.15 3) Mathieu Faivre (Francia) +1.34 4) River Radamus (Usa) +1.60 5) Thibaut Favrot (Francia) +1.69 5) Alexis Pinturault (Francia) +1.69 7) Gino Caviezel (Svizzera) +1.85 8) Henrik Kristoffersen (Norvegia) +1.90 9) Joan Verdu (Andorra) +1.93 10) Filip Zubcic (Croazia) +2.74 9.07 Incredibile 9° posto per l’andorrano Joan Verdu, autore addirittura del terzo tempo nella seconda manche alle spalle di Kranjec e. Ha sciato davvero bene, può fare strada. Miglior risultato della storia per Andorra allenello sci. 9.05ha realizzato un capolavoro. Kranjec ha ...

