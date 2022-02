LIVE Sci alpino, Gigante Olimpiadi in DIRETTA: Odermatt in testa, 6° De Aliprandini a 0.49. Alle 6.45 la seconda manche (Di domenica 13 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DEL Gigante OLIMPICO IL MEDAGLIERE DI PECHINO 2022 4.03 Brutta caduta per il russo Aleksander Andrienko. Nessuna conseguenza fisica. Il LIVEllo chiaramente si è abbassato. Siamo ora al pettorale n. 29, il tedesco Julian Rauchfuss. 4.02 Fuori l’americano Ryan Cochran-Siegle, argento in superG. 4.01 Lo svedese Mattias Roenngren è 13° a 1?55. 3.59 L’austriaco Raphael Haaser è 15° a 2?06. 3.58 Scivola Sarrazin ed è fuori. 3.57 Philp è ultimo a 4?21. Vediamo ora Cyprien Sarrazin, oggi i francesi stanno volando. 3.53 Lo slovacco Adam Zampa è 17° a 2?93. Sulla carta ora non dovrebbero più esserci inserimenti nelle primissime posizioni. Ma occhio al francese Sarrazin. Sono scesi i primi 22, il prossimo sarà il canadese Trevor Philp. 3.51 Niente da fare per ... Leggi su oasport (Di domenica 13 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELOLIMPICO IL MEDAGLIERE DI PECHINO 2022 4.03 Brutta caduta per il russo Aleksander Andrienko. Nessuna conseguenza fisica. Illlo chiaramente si è abbassato. Siamo ora al pettorale n. 29, il tedesco Julian Rauchfuss. 4.02 Fuori l’americano Ryan Cochran-Siegle, argento in superG. 4.01 Lo svedese Mattias Roenngren è 13° a 1?55. 3.59 L’austriaco Raphael Haaser è 15° a 2?06. 3.58 Scivola Sarrazin ed è fuori. 3.57 Philp è ultimo a 4?21. Vediamo ora Cyprien Sarrazin, oggi i francesi stanno volando. 3.53 Lo slovacco Adam Zampa è 17° a 2?93. Sulla carta ora non dovrebbero più esserci inserimenti nelle primissime posizioni. Ma occhio al francese Sarrazin. Sono scesi i primi 22, il prossimo sarà il canadese Trevor Philp. 3.51 Niente da fare per ...

