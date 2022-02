LIVE Sci alpino, Gigante Olimpiadi in DIRETTA: ne mancano 15, De Aliprandini deve provarci! (Di domenica 13 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DI PECHINO 2022 8.30 Poco incisiva l’azione di Read che recupera terreno nel finale. Sul traguardo è 3° a 0.05 da Haaser. 8.29 Haaser passa al comando per due soli centesimi! Vediamo se il canadese Erik Read riuscirà a sopravanzarlo. 8.28 mancano 17 atleti al termine della gara. Il secondo austriaco del lotto Raphael Haaser ha ancora 0.19 da gestire nell’ultimo parziale. 8.26 L’austriaco Marco Schwarz va alle spalle dell’americano per soli 0.06! 8.24 Prestazione oltremodo positiva di Ford, un secondo e mezzo rifilato ad Adam Zampa! Miglior tempo di manche per distacco. 8.23 0.79 il vantaggio in partenza dello statunitense Tommy Ford. 8.22 L’outsider lituano Andrej Drukarov viene sbalzato sul dosso e finisce gambe all’aria… Si rialza subito ma la botta l’ha presa. 8.20 Vince il ... Leggi su oasport (Di domenica 13 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DI PECHINO 2022 8.30 Poco incisiva l’azione di Read che recupera terreno nel finale. Sul traguardo è 3° a 0.05 da Haaser. 8.29 Haaser passa al comando per due soli centesimi! Vediamo se il canadese Erik Read riuscirà a sopravanzarlo. 8.2817 atleti al termine della gara. Il secondo austriaco del lotto Raphael Haaser ha ancora 0.19 da gestire nell’ultimo parziale. 8.26 L’austriaco Marco Schwarz va alle spalle dell’americano per soli 0.06! 8.24 Prestazione oltremodo positiva di Ford, un secondo e mezzo rifilato ad Adam Zampa! Miglior tempo di manche per distacco. 8.23 0.79 il vantaggio in partenza dello statunitense Tommy Ford. 8.22 L’outsider lituano Andrej Drukarov viene sbalzato sul dosso e finisce gambe all’aria… Si rialza subito ma la botta l’ha presa. 8.20 Vince il ...

