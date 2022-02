LIVE Sci alpino, Gigante Olimpiadi in DIRETTA: alle 8.00 si parte! De Aliprandini in corsa per la medaglia (Di domenica 13 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DI PECHINO 2022 7.44 Vi riproponiamo la classifica dopo metà gara: 1 4 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI 1:02.93 2 12 54027 BRENNSTEINER Stefan 1991 AUT 1:02.97 0.04 3 5 194495 FAIVRE Mathieu 1992 FRA 1:03.01 0.08 4 1 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR 1:03.05 0.12 5 17 194935 FAVROT Thibaut 1994 FRA 1:03.12 0.196 2 990116 de Aliprandini Luca 1990 ITA 1:03.42 0.49 7 7 54063 FELLER Manuel 1992 AUT 1:03.67 0.74 8 13 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO 1:03.71 0.78 9 16 6532084 RADAMUS River 1998 USA 1:03.79 0.86 10 8 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI 1:03.90 0.97 11 6 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA 1:03.99 1.06 12 14 422729 BRAATHEN Lucas 2000 NOR 1:04.20 1.27 13 32 20398 VERDU Joan 1995 AND 1:04.48 1.55 13 26 501898 ROENNGREN Mattias 1993 SWE 1:04.48 1.55 15 3 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO ... Leggi su oasport (Di domenica 13 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DI PECHINO 2022 7.44 Vi riproponiamo la classifica dopo metà gara: 1 4 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI 1:02.93 2 12 54027 BRENNSTEINER Stefan 1991 AUT 1:02.97 0.04 3 5 194495 FAIVRE Mathieu 1992 FRA 1:03.01 0.08 4 1 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR 1:03.05 0.12 5 17 194935 FAVROT Thibaut 1994 FRA 1:03.12 0.196 2 990116 deLuca 1990 ITA 1:03.42 0.49 7 7 54063 FELLER Manuel 1992 AUT 1:03.67 0.74 8 13 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO 1:03.71 0.78 9 16 6532084 RADAMUS River 1998 USA 1:03.79 0.86 10 8 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI 1:03.90 0.97 11 6 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA 1:03.99 1.06 12 14 422729 BRAATHEN Lucas 2000 NOR 1:04.20 1.27 13 32 20398 VERDU Joan 1995 AND 1:04.48 1.55 13 26 501898 ROENNGREN Mattias 1993 SWE 1:04.48 1.55 15 3 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO ...

