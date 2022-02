LIVE Sci alpino, Gigante Olimpiadi 2022 in DIRETTA: si comincia, nevica in maniera copiosa (Di domenica 13 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DEL Gigante OLIMPICO IL MEDAGLIERE DI PECHINO 2022 3.12 I pettorali di partenza degli italiani: 2 Luca De Aliprandini, 39 Tommaso Sala, 44 Alex Vinatzer. In pratica schieriamo un solo gigantista, perché Sala e Vinatzer sono slalomisti. 3.11 La prima manche è stata tracciata da Bernd Brunner, allenatore dei tedeschi ormai da quattro anni, cercherà di favorire Alexander Schmid. Il secondo atto, invece, verrà disegnato da Michael Rottensteiner, tecnico dei norvegesi e che è una presenza fissa tra i tracciatori. Ne saranno lieti il quotato Henrik Kristoffersen e Lucas Braathen. 3.10 I pettorali di partenza: 1 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR2 990116 de ALIPRANDINI Luca 1990 ITA 3 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO 4 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI 5 194495 ... Leggi su oasport (Di domenica 13 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELOLIMPICO IL MEDAGLIERE DI PECHINO3.12 I pettorali di partenza degli italiani: 2 Luca De Aliprandini, 39 Tommaso Sala, 44 Alex Vinatzer. In pratica schieriamo un solo gigantista, perché Sala e Vinatzer sono slalomisti. 3.11 La prima manche è stata tracciata da Bernd Brunner, allenatore dei tedeschi ormai da quattro anni, cercherà di favorire Alexander Schmid. Il secondo atto, invece, verrà disegnato da Michael Rottensteiner, tecnico dei norvegesi e che è una presenza fissa tra i tracciatori. Ne saranno lieti il quotato Henrik Kristoffersen e Lucas Braathen. 3.10 I pettorali di partenza: 1 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR2 990116 de ALIPRANDINI Luca 1990 ITA 3 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO 4 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI 5 194495 ...

