LIVE Sci alpino, Gigante Olimpiadi 2022 in DIRETTA: 4° De Aliprandini, è in lotta per la medaglia (Di domenica 13 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DEL Gigante OLIMPICO IL MEDAGLIERE DI PECHINO 2022 3.29 Fuori Schmid, aveva ben 23 centesimi di vantaggio al primo intermedio! 3.28 Lo svizzero Gino Caviezel è 6° a 97 centesimi. Ora il tedesco Alexander Schmid. 3.26 Feller è quinto a 74 centesimi. De Aliprandini è 4° a 0.49 da Odermatt e a 0.37 dal bronzo virtuale di Kristoffersen. Tutto è ancora possibile, l'azzurro ha commesso due errori importanti, senza i quali forse ora sarebbe lì vicino con lo svizzero. 3.25 Male Pinturault, 5° a 1?06 e fuori dalla corsa per le medaglie. Tocca all'austriaco Manuel Feller. 3.23 Faivre si conferma uomo da grandi appuntamenti. Il francese è secondo a soli 8 centesimi da Odermatt. Il podio si fa difficile ora per De Aliprandini.

