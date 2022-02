LIVE – Reggio Emilia-Treviso 15-10, Serie A1 2021/2022 basket RISULTATO IN DIRETTA (Di domenica 13 febbraio 2022) La DIRETTA testuale di UNAHOTELS Reggio Emilia-Nutribullet Treviso basket, valida per la 20esima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. La sconfitta contro Brindisi ha interrotto una striscia di due vittorie consecutive per i padroni di casa, mentre i veneti hanno strappato una vittoria all’ultimo secondo contro Tortona. La palla a due è fissata alle ore 20:45 di domenica 13 febbraio, con Sportface che vi fornirà un LIVE aggiornato. COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA IL PROGRAMMA DELLA 20^ GIORNATA COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON FINAL EIGHT COPPA ITALIA: TABELLONE E ACCOPPIAMENTI FINAL EIGHT COPPA ITALIA: LE SQUADRE ... Leggi su sportface (Di domenica 13 febbraio 2022) Latestuale di UNAHOTELS-Nutribullet, valida per la 20esima giornata dellaA1di. La sconfitta contro Brindisi ha interrotto una striscia di due vittorie consecutive per i padroni di casa, mentre i veneti hanno strappato una vittoria all’ultimo secondo contro Tortona. La palla a due è fissata alle ore 20:45 di domenica 13 febbraio, con Sportface che vi fornirà unaggiornato. COME VEDERE LA PARTITA INIL PROGRAMMA DELLA 20^ GIORNATA COME VEDERE TUTTE LE PARTITE INTV E STREAMING RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON FINAL EIGHT COPPA ITALIA: TABELLONE E ACCOPPIAMENTI FINAL EIGHT COPPA ITALIA: LE SQUADRE ...

