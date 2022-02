LIVE MotoGP, Test Mandalika 2022 in DIRETTA: Bagnaia in crescita con la Ducati verso metà giornata (Di domenica 13 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 05.42 In questa fase sono pochi i piloti impegnati in pista. A breve ci sarà infatti una breve sessione riservata alle prove di partenza e poi un break di mezz’ora prima della seconda parte della giornata. 05.38 Al momento il pilota più attivo di giornata è Johann Zarco con un totale di 56 giri completati, ma hanno superato quota 50 anche Andrea Dovizioso (55) e Jack Miller (50). 05.34 Tra meno di mezz’ora, dalle ore 6.00 alle 6.15 italiane andrà in scena una breve sessione dedicata alle prove di partenza. A seguire ci sarà una pausa di 30 minuti e alle 6.45 si ripartirà per le ultime 3 ore e 15 minuti di attività in pista. 05.30 La classifica aggiornata quando mancano 4 ore e 30 minuti al termine di questa ultima sessione di Test: 1 = Pol ... Leggi su oasport (Di domenica 13 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA05.42 In questa fase sono pochi i piloti impegnati in pista. A breve ci sarà infatti una breve sessione riservata alle prove di partenza e poi un break di mezz’ora prima della seconda parte della. 05.38 Al momento il pilota più attivo diè Johann Zarco con un totale di 56 giri completati, ma hanno superato quota 50 anche Andrea Dovizioso (55) e Jack Miller (50). 05.34 Tra meno di mezz’ora, dalle ore 6.00 alle 6.15 italiane andrà in scena una breve sessione dedicata alle prove di partenza. A seguire ci sarà una pausa di 30 minuti e alle 6.45 si ripartirà per le ultime 3 ore e 15 minuti di attività in pista. 05.30 La classifica agquando mancano 4 ore e 30 minuti al termine di questa ultima sessione di: 1 = Pol ...

Advertising

zazoomblog : LIVE MotoGP Test Mandalika 2022 in DIRETTA: Pol Espargarò al comando davanti a Quartararo 4° Bagnaia - #MotoGP… - zazoomblog : LIVE MotoGP Test Mandalika 2022 in DIRETTA: Pol Espargarò in testa davanti a Quartararo 4° Bagnaia - #MotoGP… - jessicateo_58 : Siamo live per la terza e ultima giornata dei #MandalikaTest ??? #MotoGP - jessicateo_58 : RT @motograndprixit: #MotoGP #MotoGP2022 #Mandalika #MandalikaTest #2022Loading Livetiming e commento dal circuito indonesiano di Mandalika… - zazoomblog : LIVE MotoGP Test Mandalika 2022 in DIRETTA: Pol Espargarò in testa poi Quartararo Aleix Espargarò e Bagnaia -… -