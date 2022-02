LIVE Italia-Svizzera curling 5-4 | Olimpiadi 2022 in DIRETTA | Italia ancora avanti dopo la mano nulla nel settimo end

Leggi su oasport

(Di domenica 13 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:54nelend. Si va all’ottavo e gli svizzeri mantengono l’ultimo lancio. 14:52 L’errore nella bocciata di Michel indirizza laverso una. 14:50 Prova a rimetterla in piedi Mosaner che va vicino ad una buona doppia. 14:47 Stranissimi errori da parte di Giovanella che va lungo con le prime due stone e si espone a due bocciate facilissime della. 14:45 Inizia ilend. Ultimo stone per la. 14:43 ECCO IL VERO JOEL RETORNAZ! Grande colpo del nostro skip che riesce a mettere a segno 3 punti! Siamo5-4! 14:41 Tiro perfetto per Schwarz che va a punto e si appoggia alle nostre due. Ora ...