LIVE Italia-Svizzera curling 2-2, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: grandissimo equilibrio dopo il quarto end (Di domenica 13 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:11 Si potrebbero mettere le bene le cose per gli azzurri che hanno due stone in casa. 14:09 Inizia male la Svizzera. Arman cerca la doppia senza trovarla. 14:07 Inizia il quinto end. Svizzera che avrà l’ultimo stone. 14:05 Salva la mano Retornaz. Siamo 2-2. 14:02 Schwarz ci toglie la possibilità dell’hit and roll. Retornaz deve andare a punto per salvare la mano. 14:01 Erroraccio di Retornaz che nel cercare un incredibile hit and roll, manca completamente la stone avversaria. Si rischia tantissimo. 13:58 Bocciata precisa di Schwarz che spazza via lo stone lasciato corto da Mosaner. 13:57 Corto il secondo tiro di Mosaner con cui ha provato ad andare a punto. Primo piccolo errore dell’oro olimpico nel doppio misto. 13:55 Ottimo tiro di Mosaner che riesce ad appoggiarsi sulla ... Leggi su oasport (Di domenica 13 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:11 Si potrebbero mettere le bene le cose per gli azzurri che hanno due stone in casa. 14:09 Inizia male la. Arman cerca la doppia senza trovarla. 14:07 Inizia il quinto end.che avrà l’ultimo stone. 14:05 Salva la mano Retornaz. Siamo 2-2. 14:02 Schwarz ci toglie la possibilità dell’hit and roll. Retornaz deve andare a punto per salvare la mano. 14:01 Erroraccio di Retornaz che nel cercare un incredibile hit and roll, manca completamente la stone avversaria. Si rischia tantissimo. 13:58 Bocciata precisa di Schwarz che spazza via lo stone lasciato corto da Mosaner. 13:57 Corto il secondo tiro di Mosaner con cui ha provato ad andare a punto. Primo piccolo errore dell’oro olimpico nel doppio misto. 13:55 Ottimo tiro di Mosaner che riesce ad appoggiarsi sulla ...

