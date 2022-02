LIVE Italia-Svizzera curling 1-2, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: rischia la Svizzera, ma si riporta avanti (Di domenica 13 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:51 Gran colpo di Arman! Sfiora la tripla con estrema precisione! 13:49 Guardia laterale per gli azzurri. Chiudono il centro gli svizzeri. 13:47 Inizia il quarto end. Bisogna approfittare dell’ultimo stone ora. 13:46 CHE RISCHIO SCHWARZ! Riesce a segnare il punto, ma per un millimetro ha rischiato di lasciare due punti agli azzurri. 13:44 Incredibile errore di Schwarz che manca una semplicissima bocciata. 13:42 Boccia anche la Svizzera. Si potrebbe andare a mano nulla. 13:41 Ottima bocciata di Mosaner che leva il punto svizzero e lascia la battente in casa. 13:39 Si forma un “trenino” di stone al centro. De Cruz boccia la guardia. Per ora la situazione può essere favorevole agli azzurri. 13:37 Finora molto bene Giovanella, preciso con la guardia e poi ... Leggi su oasport (Di domenica 13 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:51 Gran colpo di Arman! Sfiora la tripla con estrema precisione! 13:49 Guardia laterale per gli azzurri. Chiudono il centro gli svizzeri. 13:47 Inizia il quarto end. Bisogna approfittare dell’ultimo stone ora. 13:46 CHE RISCHIO SCHWARZ! Riesce a segnare il punto, ma per un millimetro hato di lasciare due punti agli azzurri. 13:44 Incredibile errore di Schwarz che manca una semplicissima bocciata. 13:42 Boccia anche la. Si potrebbe andare a mano nulla. 13:41 Ottima bocciata di Mosaner che leva il punto svizzero e lascia la battente in casa. 13:39 Si forma un “trenino” di stone al centro. De Cruz boccia la guardia. Per ora la situazione può essere favorevole agli azzurri. 13:37 Finora molto bene Giovanella, preciso con la guardia e poi ...

