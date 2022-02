LIVE Italia-Svizzera curling 1-1, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: l’Italia fa segnare un solo punto nonostante un buon end (Di domenica 13 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:35 Inizia la terza mano. La Svizzera ha di nuovo l’ultima stone. 13:33 Riesce a mettere il punto Retornaz. Una buona mano viene un po’ rovinata da un errore del nostro skip. Un punto per l’Italia che pareggia il conto. 13:31 Errore di Retornaz che non riesce ad appoggiarsi sulla rossa. Si rischia la mano rubata. 13:30 Schwarz riesce a levare perfettamente la stone rossa degli Italiani. 13:28 Ancora preciso Mosaner. Ultimi due lanci. 13:27 Mosaner riesce a nascondersi dietro la guardia laterale. Michel riesce a fare una doppia perfetta e rimane in casa con la sua stone. 13:25 Doppia bocciata anche per De Cruz. LIVEllo di gioco molto alto per ora. 13:24 Perfetta la bocciata di Arman che ... Leggi su oasport (Di domenica 13 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:35 Inizia la terza mano. Laha di nuovo l’ultima stone. 13:33 Riesce a mettere ilRetornaz. Unaa mano viene un po’ rovinata da un errore del nostro skip. Unper l’che pareggia il conto. 13:31 Errore di Retornaz che non riesce ad appoggiarsi sulla rossa. Si rischia la mano rubata. 13:30 Schwarz riesce a levare perfettamente la stone rossa deglini. 13:28 Ancora preciso Mosaner. Ultimi due lanci. 13:27 Mosaner riesce a nascondersi dietro la guardia laterale. Michel riesce a fare una doppia perfetta e rimane in casa con la sua stone. 13:25 Doppia bocciata anche per De Cruz.llo di gioco molto alto per ora. 13:24 Perfetta la bocciata di Arman che ...

