LIVE Italia-Russia 7-7 curling | Olimpiadi 2022 in DIRETTA | gli azzurri agguantano gli avversari nell’ottavo end

Leggi su oasport

(Di domenica 13 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.19: Un punto per l’e non era affatto facile piazzarla. Glitornano in parità ed ora serve una grande difesa nel nono end.7-7 4.16: NOOOOOOOOOOOO! L’errore gravissimo di Retornaz che colpisce la guardia e adesso l’dovrà giocare per il punto. Si mette male per gli4.14: La bocciata tripla di Glukhov che adesso piazza due stone russe a punto 4.13: Restano tre stone azzurre a punto quando mancano 4 tiri alla fine 4.09: Time out, c’è una situazione molto favorevole con tre stone azzurre a punto e 4 tiri a disposizione contro i 3 tiri russi 4.08: Tre stone azzurre a punto quando mancano 8 tiri alla fine dell’end 4.05: Una stone azzurra a punto ...