LIVE Italia-Canada curling, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: gli azzurri sfidano i maestri di questo sport (Di lunedì 14 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca di Italia-Svezia Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Canada, match valido per il torneo di curling maschile delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Gli azzurri tornano sul ghiaccio della capitale cinese per fronteggiare i padroni di casa in un incontro cruciale per le sorti della Nazionale ai Giochi: il quartetto tricolore è obbligato a vincere per continuare a cullare il sogno di raggiungere le semifinali della rassegna a Cinque Cerchi. Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Simon Gonin sono, infatti, reduci dalle sconfitte contro Gran Bretagna e Svezia. Una doppia battuta d’arresto pesante contro due corazzate, ... Leggi su oasport (Di lunedì 14 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa cronaca di-Svezia Buongiorno e benvenuti allatestuale di, match valido per il torneo dimaschile delleInvernali di Pechino. Glitornano sul ghiaccio della capitale cinese per fronteggiare i padroni di casa in un incontro cruciale per le sorti della Nazionale ai Giochi: il quartetto tricolore è obbligato a vincere per continuare a cullare il sogno di raggiungere le semifinali della rassegna a Cinque Cerchi. Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Simon Gonin sono, infatti, reduci dalle sconfitte contro Gran Bretagna e Svezia. Una doppia battuta d’arresto pesante contro due corazzate, ...

