LIVE Clasica de Almeria 2022 in DIRETTA: Kristoff si impone allo sprint! Terzo Nizzolo (Di domenica 13 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.41 La nostra DIRETTA LIVE della Clasica de Almeria 2022 finisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete con noi per seguire lo spettacolo del ciclismo. Un caro saluto e buona serata a tutti! 17.40 Questa la classifica odierna: 1 Kristoff Alexander Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 200 125 4:22:39 2 BOUHANNI Nacer Team Arkéa Samsic 150 85 ,,3 Nizzolo Giacomo Israel – Premier Tech 125 60 ,, 4 ANIO?KOWSKI Stanis?aw Bingoal Pauwels Sauces WB 100 50 ,, 5 MOLANO Juan Sebastián UAE Team Emirates 85 45 ,,6 CONSONNI Simone Cofidis 70 40 ,, 7 VAN DEN BERG Marijn EF Education-EasyPost 60 35 ,, 8 HESTERS Jules Sport Vlaanderen – Baloise 50 30 ,,9 ALBANESE Vincenzo EOLO-Kometa 40 26 ,, 10 KANTER ... Leggi su oasport (Di domenica 13 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.41 La nostradelladefinisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete con noi per seguire lo spettacolo del ciclismo. Un caro saluto e buona serata a tutti! 17.40 Questa la classifica odierna: 1Alexander Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 200 125 4:22:39 2 BOUHANNI Nacer Team Arkéa Samsic 150 85 ,,3Giacomo Israel – Premier Tech 125 60 ,, 4 ANIO?KOWSKI Stanis?aw Bingoal Pauwels Sauces WB 100 50 ,, 5 MOLANO Juan Sebastián UAE Team Emirates 85 45 ,,6 CONSONNI Simone Cofidis 70 40 ,, 7 VAN DEN BERG Marijn EF Education-EasyPost 60 35 ,, 8 HESTERS Jules Sport Vlaanderen – Baloise 50 30 ,,9 ALBANESE Vincenzo EOLO-Kometa 40 26 ,, 10 KANTER ...

