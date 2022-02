Live Atalanta-Juventus 1-0 | Malinovsky | gol spettacolare

Advertising

JuventusTV : Pronti a una grande serata, già dal pre partita! Siamo LIVE ? - juventusfc : Inizia la conferenza stampa di Mister Allegri! LIVE su @JuventusTv: - zazoomblog : Atalanta-Juve 0-0 LIVE: metà tempo di occasioni a testa ma zero gol all'intervallo - #Atalanta-Juve #LIVE: #tempo… - gilnar76 : Atalanta Juve 0-0 LIVE: botta improvvisa di Vlahovic, Sportiello risponde presente #Finoallafine #Forzajuve… - infoitsport : Atalanta - Juventus live - 13 febbraio 2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Live Atalanta

... il match valido per la 25ª giornata di Serie A 2021/2022 trae Juventus: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Gewiss,e Juventus si affrontano nel ...FORMAZIONI UFFICIALI- JUVENTUSATALANTA (3 - 5 - 2): Sportiello; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, Koopmeiners, Freuler, de Roon, Zappacosta; Boga, Muriel. All. Gasperini JUVENTUS (4 - 3 - ...66' CHE CHANCE PER L'ATALANTA! Il tiro di Boga è impreciso e strozzato col mancino, ma l'inserimento a tutta birra di Koopmeiners può correggere la traiettoria. Il centrocampista olandese, però, in ...2' Affondo di Morata – Lo spagnolo prova a farsi largo sulla sinistra, ma il suo traversone è facile preda della difesa dell’Atalanta. 4' Tiro Vlahovic – Conclusione dalla lunga distanza del serbo, ...