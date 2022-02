L’Inter Women si arrende alla Juventus e viene eliminata dalla Coppia Italia (Di domenica 13 febbraio 2022) L’Inter Women eliminata dalla Coppa Italia Si ferma ai quarti di finale il percorso delL’Inter Women nella Coppa Italia 21/22: le nerazzurre si arrendono alle ragazze della Juventus. Sono le padrone di casa a sbloccare il risultato con Bonansea di testa che manda in rete al 14?. L’Inter risponde subito con una grande azione corale che termina col tiro al volo di Tatiana Bonetti, ma Peyraud Magnin ci arriva in tuffo. Al 21? torna sottoporta la Juventus con Cernoia che ci prova dalla distanza, ma Durante è prodigiosa in tuffo e salva la porta nerazzurra. alla mezz’ora la squadra di coach Guarino ha una bella occasione con Ajara Njoya che salta tre avversarie sulla ... Leggi su intermagazine (Di domenica 13 febbraio 2022)CoppaSi ferma ai quarti di finale il percorso delnella Coppa21/22: le nerazzurre si arrendono alle ragazze della. Sono le padrone di casa a sbloccare il risultato con Bonansea di testa che manda in rete al 14?.risponde subito con una grande azione corale che termina col tiro al volo di Tatiana Bonetti, ma Peyraud Magnin ci arriva in tuffo. Al 21? torna sottoporta lacon Cernoia che ci prova ddistanza, ma Durante è prodigiosa in tuffo e salva la porta nerazzurra.mezz’ora la squadra di coach Guarino ha una bella occasione con Ajara Njoya che salta tre avversarie sulla ...

