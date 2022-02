L’Inter è ancora più completa del Napoli (Di domenica 13 febbraio 2022) Un tempo a testa Il risultato finale di Napoli-Inter è giusto, esattamente come la lettura di Massimiliano Gallo sulla maggiore maturità e consapevolezza espresse dalla squadra nerazzurra nel secondo tempo. Dal punto di vista tattico, in maniera non differente rispetto all’andata, la superiorità delL’Inter si è manifestata nel momento in cui la squadra di Simone Inzaghi – squalificato – è riuscita ad aumentare l’intensità del proprio gioco. E così ha rovesciato l’inerzia di una partita che, per i nerazzurri, era cominciata piuttosto male. Dall’altra parte del campo, invece, il Napoli ha mostrato di avere un’identità profonda, solida e ben riconoscibile. Forse anche troppo radicata, se pensiamo che dopo il pareggio di Dzeko è riuscita solo in pochissime occasioni a uscire in maniera convincente dalla sua metà campo. Merito ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 13 febbraio 2022) Un tempo a testa Il risultato finale di-Inter è giusto, esattamente come la lettura di Massimiliano Gallo sulla maggiore maturità e consapevolezza espresse dalla squadra nerazzurra nel secondo tempo. Dal punto di vista tattico, in maniera non differente rispetto all’andata, la superiorità delsi è manifestata nel momento in cui la squadra di Simone Inzaghi – squalificato – è riuscita ad aumentare l’intensità del proprio gioco. E così ha rovesciato l’inerzia di una partita che, per i nerazzurri, era cominciata piuttosto male. Dall’altra parte del campo, invece, ilha mostrato di avere un’identità profonda, solida e ben riconoscibile. Forse anche troppo radicata, se pensiamo che dopo il pareggio di Dzeko è riuscita solo in pochissime occasioni a uscire in maniera convincente dalla sua metà campo. Merito ...

