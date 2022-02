Letizia | “Grande partita | peccato per le occasioni sciupate”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 13 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLecce – Gaetanoaccoglie positivamente il pareggio del Via del Mare e analizza ai microfoni di Ottochannel la sfida di Lecce. Le parole del capitano del Benevento: Scontro diretto – “Dispiace che ci manchi qualche punto, vedendo la classifica. Oggi nel primo tempo si è visto unBenevento contro unasquadra come il Lecce. Entrambe lotteremo per la promozione fino alla fine”. Rammarico – “Il rammarico è che nel primo tempo poteva starci anche qualche gol in più, ma portiamo a casa un punto e la consapevolezza di essere unasquadra. Se manca il gol la colpa è di tutti, così come quando ne incassiamo, non di un singolo reparto. I gol di Forte arriveranno”. Organico – “Al di là degli infortuni abbiamo in rosa giocatori forti e lo abbiamo dimostrato nel primo tempo. ...