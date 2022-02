“Leonora Addio”, il nuovo film di Paolo Taviani (Di domenica 13 febbraio 2022) ROMA – “Leonora Addio”, il nuovo film del maestro Paolo Taviani, debuttera’ al cinema dal 17 febbraio. 01Distribution. Unico film italiano in concorso alla 72esima edizione di Berlinale – Berlin International film Festival, la pellicola racconta la rocambolesca avventura delle ceneri di Pirandello e il viaggio, movimentato e surreale, dell’urna da Roma ad Agrigento, fino alla tribolata sepoltura avvenuta dopo quindici anni dalla morte. Una storia che sembra scritta con ironia dalla stessa penna del drammaturgo agrigentino e che si intreccia con l’ultima novella scritta da Pirandello venti giorni prima di andarsene: “Il chiodo”, dove il giovane Bastianeddu, strappato in Sicilia dalle braccia della madre e costretto a seguire il padre al di là ... Leggi su lopinionista (Di domenica 13 febbraio 2022) ROMA – “”, ildel maestro, debuttera’ al cinema dal 17 febbraio. 01Distribution. Unicoitaliano in concorso alla 72esima edizione di Berlinale – Berlin InternationalFestival, la pellicola racconta la rocambolesca avventura delle ceneri di Pirandello e il viaggio, movimentato e surreale, dell’urna da Roma ad Agrigento, fino alla tribolata sepoltura avvenuta dopo quindici anni dalla morte. Una storia che sembra scritta con ironia dalla stessa penna del drammaturgo agrigentino e che si intreccia con l’ultima novella scritta da Pirandello venti giorni prima di andarsene: “Il chiodo”, dove il giovane Bastianeddu, strappato in Sicilia dalle braccia della madre e costretto a seguire il padre al di là ...

