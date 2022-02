“Leonora Addio” è il nuovo film del maestro Paolo Taviani (Di domenica 13 febbraio 2022) ROMA – , debuttera’ al cinema dal 17 febbraio. 01Distribution. Unico film italiano in concorso alla 72esima edizione di Berlinale – Berlin International film Festival, la pellicola racconta la rocambolesca avventura delle ceneri di Pirandello e il viaggio, movimentato e surreale, dell’urna da Roma ad Agrigento, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Esce “È andato tutto bene”, Sophie Marceau nel nuovo film di François Ozon “Piccolo corpo” è l’esordio di Laura Samani “America Latina”, il nuovo film dei fratelli D’Innocenzo con Elio Germano Javier Bardem torna al fianco del regista Fernando León de Aranoa ne “Il capo perfetto” Riscontri positivi per “Lasciarsi un giorno a Roma”, il ... Leggi su webmagazine24 (Di domenica 13 febbraio 2022) ROMA – , debuttera’ al cinema dal 17 febbraio. 01Distribution. Unicoitaliano in concorso alla 72esima edizione di Berlinale – Berlin InternationalFestival, la pellicola racconta la rocambolesca avventura delle ceneri di Pirandello e il viaggio, movimentato e surreale, dell’urna da Roma ad Agrigento, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Esce “È andato tutto bene”, Sophie Marceau neldi François Ozon “Piccolo corpo” è l’esordio di Laura Samani “America Latina”, ildei fratelli D’Innocenzo con Elio Germano Javier Bardem torna al fianco del regista Fernando León de Aranoa ne “Il capo perfetto” Riscontri positivi per “Lasciarsi un giorno a Roma”, il ...

Advertising

zazoomblog : “Leonora Addio” il nuovo film di Paolo Taviani - #“Leonora #Addio” #nuovo #Paolo - Lopinionista : 'Leonora Addio', il nuovo film di Paolo Taviani - Screenweek : #Leonoraaddio Il trailer del film di #PaoloTaviani in concorso a Berlino #Berlinale - Cinecorriere : Berlinale 2022, giovedì 10 febbraio prende il via lo storico festival del cinema tedesco. Un solo italiano in conco… - sole24ore : Berlinale 2022: Paolo Taviani in concorso con «Leonora addio» -