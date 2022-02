Lecco-Fiorenzuola, Serie C: probabili formazioni e diretta tv (Di domenica 13 febbraio 2022) Alle 14.30 va in scena Lecco-Fiorenzuola, match valido per il ventiseiesimo turno del Girone A di Serie C. Una sfida che si preannuncia molto combattuta, tra due squadre che attraversano un periodo positivo. I padroni di casa stazionano al settimo posto in classifica, con 32 punti accumulati fin qua. Piena zona playoff per gli uomini di De Paola, desiderosi di proseguire il proprio periodo di forma centrando un’altra vittoria. Caccia ai tre punti, quindi, per i lombardi, che puntano a consolidare la propria posizione provando a staccare le inseguitrici. Gli ospiti navigano al quattordicesimo posto, con 26 punti. Una situazione che non può far dormire sonni tranquilli agli emiliani, tallonati da molto vicino da numerose squadre. Una sconfitta potrebbe complicare, non poco, i piani del tecnico Tabbiani, che nelle ultime settimane è stato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 13 febbraio 2022) Alle 14.30 va in scena, match valido per il ventiseiesimo turno del Girone A diC. Una sfida che si preannuncia molto combattuta, tra due squadre che attraversano un periodo positivo. I padroni di casa stazionano al settimo posto in classifica, con 32 punti accumulati fin qua. Piena zona playoff per gli uomini di De Paola, desiderosi di proseguire il proprio periodo di forma centrando un’altra vittoria. Caccia ai tre punti, quindi, per i lombardi, che puntano a consolidare la propria posizione provando a staccare le inseguitrici. Gli ospiti navigano al quattordicesimo posto, con 26 punti. Una situazione che non può far dormire sonni tranquilli agli emiliani, tallonati da molto vicino da numerose squadre. Una sconfitta potrebbe complicare, non poco, i piani del tecnico Tabbiani, che nelle ultime settimane è stato ...

Advertising

LeccoNews : CALCIO LECCO: IDEE CHIARE PER MISTER DE PAOLA IN VISTA DEL FIORENZUOLA | 12/02/2022 - - GazzettinoL : Serie C Gir A 0-0 Fiorenzuola-Padova 2-0 Giana Erminio-Juve U23 0-1 Legnago-Piacenza 1-0 Mantova-Trento 3-3… - GazzettinoL : Serie C Gir A 0-0 Fiorenzuola-Padova 2-0 Giana Erminio-Juve U23 0-1 Legnago-Piacenza 1-0 Mantova-Trento 3-3… - SportRisultati : #SerieC gr.A ???? Fiorenzuola-Padova 0-0 Giana Erminio-Juventus U23 2-0 Legnago Salus-Piacenza 0-1 Mantova-Trento 1-0… - PEFIORENTINA : Serie C Group A Full Time Fiorenzuola 0 Padova 0 Giana Erminio 2 Juve U23 0 Legnago 0 Piacenza 1 Mantova 1 Tr… -