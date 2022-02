Lecce-Benevento, Serie B: probabili formazioni, pronostico e diretta TV (Di domenica 13 febbraio 2022) Lecce-Benevento di scena questo pomeriggio dalle 15.30 allo Stadio Via del Mare, nella 22a giornata del campionato di Serie B 21-22. I giallorossi vogliono tornare a vincere, cercando di avere la meglio sui giallorossi campani, che nelle ultime giornate hanno decelerato il loro passo. Ecco cosa c’è da sapere sull’incontro e come i due tecnici potrebbero scegliere di schierare le loro squadre. Statistiche e curiosità di Lecce-Benevento Il Lecce, che dopo 21 giornate può vantare in classifica la conquista di 41 punti (11 vittorie, 8 pareggi, 2 sconfitte), nelle ultime 4 giornate ha messo in fila 3 vittorie (Pordenone, Cremonese, LR Vicenza) e un pareggio, quest’ultimo maturato la scorso fine settimana sul campo del Como per 1-1. A definire il risultato finale di questa sfida, le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 13 febbraio 2022)di scena questo pomeriggio dalle 15.30 allo Stadio Via del Mare, nella 22a giornata del campionato diB 21-22. I giallorossi vogliono tornare a vincere, cercando di avere la meglio sui giallorossi campani, che nelle ultime giornate hanno decelerato il loro passo. Ecco cosa c’è da sapere sull’incontro e come i due tecnici potrebbero scegliere di schierare le loro squadre. Statistiche e curiosità diIl, che dopo 21 giornate può vantare in classifica la conquista di 41 punti (11 vittorie, 8 pareggi, 2 sconfitte), nelle ultime 4 giornate ha messo in fila 3 vittorie (Pordenone, Cremonese, LR Vicenza) e un pareggio, quest’ultimo maturato la scorso fine settimana sul campo del Como per 1-1. A definire il risultato finale di questa sfida, le ...

Advertising

Leccezionaleit : #LecceBenevento, le probabili formazioni. Nella sfida delle 15:30 tutta giallorossa e con tanti ex su entrambi i fr… - GianniCantilena : Noi del #SUD dobbiamo farci più furbi #Napoli #Salerno #Avellino #Caserta #Benevento #Lecce #Bari #Brindisi #Foggia… - vanejuice : serie b: Brescia Alessandria 8-1 Lecce Benevento 0-6 - periodicodaily : Lecce vs Benevento: in tv e formazioni #13febbraio #serieB #LecceBenevento - SoloLecceIT : 9MILA CUORI! 'SFONDATO' questo dato in mattinata, si viaggia verso i 10mila spettatori per Lecce-Benevento -