LeBron James diventa il miglior marcatore della storia Nba (Di domenica 13 febbraio 2022) LeBron James è diventato il più grande realizzatore della storia dell'Nba. Il campione dei Lakers, infatti, ha totalizzato 44.157 punti tra stagione regolare e playoff , staccando nella particolare ... Leggi su globalist (Di domenica 13 febbraio 2022)to il più grande realizzatoredell'Nba. Il campione dei Lakers, infatti, ha totalizzato 44.157 punti tra stagione regolare e playoff , staccando nella particolare ...

Advertising

OmarNdoye_ : LeBron James ad oggi non è nessuno dei due: un po’ per il roster, un po’ per il minus difensivo che è diventato, ma… - TheBigs8893 : RT @parallelecinico: Con questa tripla, LeBron James ha superato Kareem Abdul-Jabbar per punti segnati nella storia della NBA sommando regu… - grafuio : RT @StorieASpicchi: Più punti segnati (regular season più Playoffs) nella storia NBA: 1. LeBron James - 44157 2. Kareem Abdul-Jabbar - 441… - 51m0ne00 : RT @parallelecinico: Con questa tripla, LeBron James ha superato Kareem Abdul-Jabbar per punti segnati nella storia della NBA sommando regu… - diegoddie_ : RT @StorieASpicchi: Più punti segnati (regular season più Playoffs) nella storia NBA: 1. LeBron James - 44157 2. Kareem Abdul-Jabbar - 441… -