Leao brilla col Milan che ora vuole blindarlo | l’offerta per il rinnovo

Advertising

MartinSa1988 : RT @calciomercatoit: ??#Leao brilla ?? #Falcone e #Maignan super ??#Rebic bocciato Le pagelle di #MilanSampdoria 1-0 ??? @MartinSa1988 http… - calciomercatoit : ??#Leao brilla ?? #Falcone e #Maignan super ??#Rebic bocciato Le pagelle di #MilanSampdoria 1-0 ??? @MartinSa1988 - itselisy : RT @The__Musti: SERVONO GLI OCCHIALI PERCHÉ NEMMENO IL SOLE BRILLA COME LEAO - The__Musti : SERVONO GLI OCCHIALI PERCHÉ NEMMENO IL SOLE BRILLA COME LEAO -

Ultime Notizie dalla rete : Leao brilla

Calcio News 24

RAFAEL5 Il grande assente del match. Era atteso, ma non regala spunti. GIROUD 8 Finisce nella gabbia di Skriniar e de Vrij, ma in 4' ribalta il derby. MESSIAS 6 Sempre nel vivo del gioco. ...... cheil lavoro di Allegri perché Rugani regge l'urto con Chiellini e raddoppia De Sciglio quando c'è da frenare qualche numero di. In parità anche le proteste: la prima del Milan (danno ...Il Milan ha battuto la Sampdoria nel lunch match a San Siro. Decisivo Leao, ecco le possibili cifre per il suo rinnovo con i rossoneri.Milan-Lazio4-0 , le pagelle: ancora una doppietta per Giroud, Leao è imprendibile. Brahim Diaz in crescita, che assist di Romagnoli Quarto di finale importantissimo per il Milan, che cambia formazione ...