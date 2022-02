L’Atalanta frena le voci sull’attaccante | “Solo fantasie | siamo concentrati sui nostri”

Leggi su rompipallone

(Di domenica 13 febbraio 2022) Dopo l’infortunio di Duvan Zapata, che nell’ipotesi migliore tornerà a disposizione della squadra negli ultimi due turni di campionato,valuta i possibili sostituti al numero 91 nel mercato degli svincolati. A tal proposito, negli ultimi giorni si è parlato del possibile approdo in nerazzurro dello spagnolo Diego Costa: stando a quanto riportato dalla redazione di TUTTOmercatoWEB.com, gli orobici sarebbero in attesa dell’ufficialità sui tempi di recupero del colombiano per capire se chiudere o meno per l’ex giocatore di Atletico e Chelsea. Atletico Mineiro, Diego CostaPARLA MARINO Sulla questione è intervenuto però anche il direttore generale delUmberto Marino, che nel pre partita del match contro la Juventus ha parlato ai microfoni di Dazn smentendo ledi mercato “Diego Costa? Si tratta ...