L’Amica Geniale 3 mette Lila con le spalle al muro, Elena la aiuterà? Anticipazioni 13 febbraio (Di domenica 13 febbraio 2022) Siamo già al giro di boa de L’Amica Geniale 3. Il terzo capitolo della serie è composto da quattro puntate e quindi quella in onda oggi, 13 febbraio, su Rai1, sarà già quella che segnerà la virata fondamentale verso il gran finale, cosa ne sarà di Lila e di Elena? Ancora una volta ad attenderle ci sarà un destino opposto visto che da una parte Lila dovrà fare ancora i conti con la sua salute e dall’altra, Elena, dovrà fare lo stesso con le sue nozze. L’Amica Geniale 3 torna in onda oggi, 13 febbraio, su Rai1, con un altro doppio episodio dal titolo La Cura e Guerra Fredda in cui Lila sta sempre peggio, stremata dal lavoro alla Soccavo, e così Elena si impegna per aiutarla. Non solo ... Leggi su optimagazine (Di domenica 13 febbraio 2022) Siamo già al giro di boa de3. Il terzo capitolo della serie è composto da quattro puntate e quindi quella in onda oggi, 13, su Rai1, sarà già quella che segnerà la virata fondamentale verso il gran finale, cosa ne sarà die di? Ancora una volta ad attenderle ci sarà un destino opposto visto che da una partedovrà fare ancora i conti con la sua salute e dall’altra,, dovrà fare lo stesso con le sue nozze.3 torna in onda oggi, 13, su Rai1, con un altro doppio episodio dal titolo La Cura e Guerra Fredda in cuista sempre peggio, stremata dal lavoro alla Soccavo, e cosìsi impegna per aiutarla. Non solo ...

