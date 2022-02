L’amica geniale 3, Margherita Mazzucco e Gaia Girace: “Bisogna allontanare le persone tossiche come Sarratore" (Di domenica 13 febbraio 2022) La video intervista alle attrici Margherita Mazzucco e Gaia Girace, Elena e Lila ne L'amica geniale: la terza stagione della serie, Storia di chi fugge e di chi resta, è su Rai Uno. A due anni di distanza dalla seconda stagione, è arrivata finalmente su Rai Uno, dal 6 febbraio, L'amica geniale 3, terzo capitolo delle avventure di Elena e Lila, protagoniste della serie televisiva ispirata alla saga letteraria di Elena Ferrante. Il sottotitolo di questa terza stagione è Storia di chi fugge e di chi resta: nei panni delle due ragazze ritroviamo ancora le attrici Margherita Mazzucco e Gaia Girace. Composta da otto episodi, L'amica geniale 3 vede un passaggio di testimone alla regia: Daniele Luchetti ... Leggi su movieplayer (Di domenica 13 febbraio 2022) La video intervista alle attrici, Elena e Lila ne L'amica: la terza stagione della serie, Storia di chi fugge e di chi resta, è su Rai Uno. A due anni di distanza dalla seconda stagione, è arrivata finalmente su Rai Uno, dal 6 febbraio, L'amica3, terzo capitolo delle avventure di Elena e Lila, protagoniste della serie televisiva ispirata alla saga letteraria di Elena Ferrante. Il sottotitolo di questa terza stagione è Storia di chi fugge e di chi resta: nei panni delle due ragazze ritroviamo ancora le attrici. Composta da otto episodi, L'amica3 vede un passaggio di testimone alla regia: Daniele Luchetti ...

