L' amica geniale 3 | le anticipazioni della seconda puntata

(Di domenica 13 febbraio 2022) Lila è sempre più smunta e consumata dai ritmifabbrica: alla Soccavo lavora in condizioni disumane che la portano ad ammalarsi e quando Elena la incontra resta senza parole e poi decide di fare qualcosa per lei. Comincia così lade L'3-Storia di chi fugge e di chi resta, la serie di Rai1 tratta dalla quadrilogia di Elena Ferrante, che ha esordito la settimana scorsa con ottimi ascolti (nonostante la contrapposizione diretta con l'intervista a Papa Francesco, a Che tempo che fa). Ecco cos'accadrà nei due nuovi episodiserie con Gaia Girace e Margherita Mazzucco, diretta da Daniele Luchetti e coprodotta da Rai Fiction con Fandango, The Apartment, Fremantle e Wildside, in onda domenica 13 febbraio. L'...

L'amica geniale 3, anticipazioni e diretta seconda puntata 13 febbraio L'amica geniale 3 torna in onda oggi, domenica 13 febbraio, in prima serata su Raiuno, con la seconda puntata. Tanto unite sul set de L'amica geniale, perché Gaia e Margherita non sono amiche nella vita quotidiana? Nel corso di un'intervista la Girace e Mazzucco hanno dichiarato di non frequentarsi al di fuori ... Va in onda stasera in tv domenica 13 febbraio 2022, in prima serata su Rai 1 la seconda puntata della serie L'amica geniale 3: scopriamo le anticipazioni, la trama ed il cast. La serie è del 2022 ed è ...