L’amica geniale 3: ecco le anticipazioni del terzo e quarto episodio (Di domenica 13 febbraio 2022) Le anticipazioni del terzo e quarto episodio de L’amica geniale 3, regia di Daniele Luchetti e in onda su Rai1, con Lila e Lenù ormai donne negli anni ’70 Torna L’amica geniale 3 – tratta dal terzo libro della quadrilogia bestseller di Elena Ferrante, Edizioni E/O, domenica 13 febbraio alle 21.25 su Rai1 e rivela che Elena e Lila sono diventate donne. La storia di chi fugge, Elena, e quella di chi resta, Lila, compie un nuovo passo e accompagna i telespettatori negli anni Settanta. Guarda anche le nostre video interviste alle protagoniste Margherita Mazzucco e Gaia Girace e al regista della serie, Daniele Luchetti e leggi cosa hanno raccontato in conferenza stampa. L’amica geniale – Gaia Girace e ... Leggi su spettacolo.eu (Di domenica 13 febbraio 2022) Ledelde3, regia di Daniele Luchetti e in onda su Rai1, con Lila e Lenù ormai donne negli anni ’70 Torna3 – tratta dallibro della quadrilogia bestseller di Elena Ferrante, Edizioni E/O, domenica 13 febbraio alle 21.25 su Rai1 e rivela che Elena e Lila sono diventate donne. La storia di chi fugge, Elena, e quella di chi resta, Lila, compie un nuovo passo e accompagna i telespettatori negli anni Settanta. Guarda anche le nostre video interviste alle protagoniste Margherita Mazzucco e Gaia Girace e al regista della serie, Daniele Luchetti e leggi cosa hanno raccontato in conferenza stampa.– Gaia Girace e ...

Advertising

pondgitsun3 : Neanche il tempo di riprendermi dalle lacrime per Attack on Titan che già devo prepararmi a quelle per L'amica Geni… - gretacongiu_ : Stasera si vive solo per l'amica geniale ?? - 77csangels : ma justina bustos che guarda l’amica geniale? ?? però mi chiedo se capirá qualcosa dato che è interamente in napol… - HlvL4Val : stasera fa l’amica geniale - Karis24IT : E se questa è l'amica geniale siamo presi male, molto male #isolitiignoti -