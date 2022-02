La terribile notizia per chi ha la terza dose: “Ci risiamo” (Di domenica 13 febbraio 2022) Di vaccino e riaperture parla su Repubblica Guido Rasi, consulente del commissario Figliuolo, dinanzi alle indicazioni che mostrano un calo di efficacia delle terze dosi. I Centers for Disease Control americani calcolano che a distanza di due mesi dalla terza dose la protezione dal ricovero cala dal 91% e del 78% se sono passati quattro mesi. Ma sul tema Rasi rassicura: “Quando il sistema immunitario viene stimolato, dal virus o dal vaccino, raggiunge il livello massimo di anticorpi. In questa fase si hanno buone chance di non essere neanche infettati se si entra in contatto col virus”. “Quando lo stimolo svanisce, saggiamente il sistema immunitario smette di produrre anticorpi. Questo non vuol dire che torniamo al punto di partenza. Nel frattempo si forma una memoria immunologica. È come se l’organismo conservasse lo stampo del ... Leggi su howtodofor (Di domenica 13 febbraio 2022) Di vaccino e riaperture parla su Repubblica Guido Rasi, consulente del commissario Figliuolo, dinanzi alle indicazioni che mostrano un calo di efficacia delle terze dosi. I Centers for Disease Control americani calcolano che a distanza di due mesi dallala protezione dal ricovero cala dal 91% e del 78% se sono passati quattro mesi. Ma sul tema Rasi rassicura: “Quando il sistema immunitario viene stimolato, dal virus o dal vaccino, raggiunge il livello massimo di anticorpi. In questa fase si hanno buone chance di non essere neanche infettati se si entra in contatto col virus”. “Quando lo stimolo svanisce, saggiamente il sistema immunitario smette di produrre anticorpi. Questo non vuol dire che torniamo al punto di partenza. Nel frattempo si forma una memoria immunologica. È come se l’organismo conservasse lo stampo del ...

