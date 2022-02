La spiazzante verità sulla tendenza dello stile dei comedian degli anni ' 90

Leggi su gqitalia

(Di domenica 13 febbraio 2022) L'improbabile ritorno del blazer in pelle è un fenomeno diche è in atto da qualche anno. L’origine di questa ricomparsa ha due possibili cause: Demna Gvasalia, lo stilista di Balenciaga ossessionato dallonormcore americano e un Adam Sandler insolitamente chic nei pdel gioielliere del film Diamanti Grezzi del 2019. A tempo debito, noi stessi abbiamo dato indicazione su come procurarsi un blazer di pelle e oggi Kanye West viene spesso fotografato mentre indossa un mosimile extra large. È difficile guardare un blazer in pelle senza pensare agli stand up’90 (e ovviamente anche a Anthony Bourdain). I cabarettisti e gli stand updi un tempo adottavano un proprio look che li rendesse ben riconoscibili ...