La Roma si salva al 94' col Sassuolo, per Mou la Champions si allontana (Di domenica 13 febbraio 2022) Brivido giallorosso. Dopo le partite di ieri e del pomeriggio, in attesa del posticipo delle 20.45 tra Atalanta e Juventus e del Monday Night,... Leggi su calciomercato (Di domenica 13 febbraio 2022) Brivido giallorosso. Dopo le partite di ieri e del pomeriggio, in attesa del posticipo delle 20.45 tra Atalanta e Juventus e del Monday Night,...

Advertising

HuffPostItalia : Tassista salva ragazza da tentativo di stupro a Roma: 'Non sono un eroe, chiunque l’avrebbe fatto' - Fili27Filippo : #Cristante salva una brutta #Roma dalla sconfitta #Mourinho #SassuoloRoma #SerieA Sassuolo-Roma 2-2: Cristante sa… - pasqualinipatri : SERIE A | Cristante salva la Roma nel recupero: a Sassuolo finisce 2-2. Vincono Milan e Verona. Pari in Empoli-Cagl… - Deiana_Luca9 : RT @Gazzetta_it: Papere, autogol e rossi: il Sassuolo scappa, la Roma si salva al 94' con un gol 'elettronico' - vivere_sardegna : Posticipo Serie A La Roma si salva in casa del Sassuolo pareggiando in pieno recupero 2-2 -