La pupa e il secchione torna con Barbara D'Urso: le anticipazioni (Di domenica 13 febbraio 2022) Manca poco al ritorno de La pupa e il secchione, o almeno questo trapela dalle ultime anticipazioni tv. I beninformati preannunciano un ritorno al passato per il rinnovato format Mediaset in arrivo, condotto da Barbara D'Urso. Inoltre, sui profili social della conduttrice, trapela il comunicato ufficiale che fornisce i primi assaggi dello show in arrivo. Nel cast dello show, sia tra i partecipanti che in giuria, potrebbero confermarsi tra gli altri degli ex GF VIP, tra cui Soleil Sorge. La pupa e il secchione 2022, le anticipazioni tv La pupa e il secchione 2022 andrà in onda a partire dal prossimo 15 febbraio 2022, ovvero all'indomani del 14 febbraio 2022, data in cui è prevista la finale del GF VIP 6 in corso.

